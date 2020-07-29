Дымковская игрушка появилась в столичном метрополитене

29 Июль 2020 2020-07-29T11:41:23+03:00

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Наша Вятка - везде! Вместе со своими знаменитыми брендами. В московском метро запустили тематический поезд из пяти вагонов, посвященных народным художественным промыслам. Среди них отметилась и дымковская игрушка. Информация появилась на сайте Московского метро.

Запуск поезда прошел 27 июля, и курсировать он будет еще полгода. Кировчане, оказавшиеся в Москве, и заинтересованные местные жители смогут узнать об истории нашей дымковской игрушки и ключевых особенностей этого промысла с помощью QR-кода, расположенного в вагоне. Кроме нашей вятской гордости, полюбоваться можно будет на скопинскую керамику, тверскую вышивку, городецкую и хохломскую роспись, а также другие народные художественные промыслы.

Обращаемся к нашим землякам: если, будучи в это время в Москве, вы захотите прикоснуться к истории нашей достопримечательности, ищите этот поезд. Курсировать он будет по Арбатско-Покровской линии. Его вы точно ни с каким другим не перепутаете! А если у вас уже есть фотографии этого вагона (или себя в нем) - вы можете прислать их нам.

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ИСТОЧНИК KP.RU