Кировские библиотеки составили «хит-парад» читаемых книг

29 Июль 2020 2020-07-29T14:02:00+03:00

На фоне эпидемии и карантина у молодежи возрос интерес к классическим антиутопиям и фантастике

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Городские библиотеки подвели итоги первой половины 2020 года: в частности, они составили рейтинг самых читаемых произведений и авторов. В «хит-парад» не вошли произведения, включенные в школьную программу и в программы летнего чтения.

На фоне эпидемии и карантина у молодежи возрос интерес к классическим антиутопиям и фантастике.

Вот самые частые запросы молодых (18-29 лет) читателей фонда библиотеки имени А.И. Герцена:

1 Рей Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту».

2.Джордж Оруэлл «1984», братья Стругацкие, «Пикник на обочине».

3. Эрих Мария Ремарк: «Три товарища» и «Триумфальная арка».

Такой же список для читателей «за тридцать» (которые с классикой уже знакомы и читают современных авторов):

Не меркнет популярность русских и мировых классиков: Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова, Булгакова, Шекспира, Гюго, Хемингуэя.

Школьники с 1 по 9 класс читают в основном по летним спискам обязательной программы. Но, как отметили в областной библиотеке для детей и юношества имени А.С. Грина, есть у ребят и собственные любимые книги. В основном это сборники зарубежных авторов.

Первоклашки забирают на дом книги из серии писательницы Холли Вебб, ребята второго класса полюбили цикл историй Пауля Маара про Субастика. Дети из третьих классов чаще всего просят на дом книгу Крессиды Коуэлл «Как приручить дракона». А будущие выпускники начальной школы предпочитают «Вафельное сердце» Марии Парр и «Время всегда хорошее» Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак.

У читателей - учащихся 5-11 классов популярны книги «Манюня» Наринэ Абгарян и «Мохнатый ребенок» Марины Аромштам.

Всего за полгода библиотека имени Грина выдала более 186 тысяч книг.

ИСТОЧНИК KP.RU