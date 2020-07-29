Лальскую бумажную фабрику пытаются признать банкротом

29 Июль 2020 2020-07-29T09:42:16+03:00

Иск о несостоятельности подала компания из Архангельской области

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В Арбитражный суд Кировской области обратилось ООО «Коряжемская ремонтно-монтажная компания» с требованием признать ООО ТД «Лальская бумажная фабрика» банкротом.

Известно, что Лальская бумажная фабрика задолжала истцу около 752 тысяч рублей. По всей видимости организация не способна оплатить долг перед компаний из Архангельской области.

Арбитражным управляющим планируют назначить Евгения Юрченко. Суд принял производство к исполнению и назначил заседание на 20 августа.

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