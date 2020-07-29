2020-07-29T09:42:16+03:00
Общество

Лальскую бумажную фабрику пытаются признать банкротом

Иск о несостоятельности подала компания из Архангельской области
Виктор Карпов
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Арбитражный суд рассмотрит дело о банкротстве Лальской бумажной фабрики. Фото: kirov.arbitr.ruАрбитражный суд рассмотрит дело о банкротстве Лальской бумажной фабрики. Фото: kirov.arbitr.ru
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В Арбитражный суд Кировской области обратилось ООО «Коряжемская ремонтно-монтажная компания» с требованием признать ООО ТД «Лальская бумажная фабрика» банкротом.

Известно, что Лальская бумажная фабрика задолжала истцу около 752 тысяч рублей. По всей видимости организация не способна оплатить долг перед компаний из Архангельской области.

Арбитражным управляющим планируют назначить Евгения Юрченко. Суд принял производство к исполнению и назначил заседание на 20 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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