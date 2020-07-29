В Кирове установили 230 килограммовый колокол на храм Рождества Пресвятой Богородицы

29 Июль 2020 2020-07-29T09:01:01+03:00

Колокол был изготовлен на заводе в Ярославской области. Фото: вятская-епархия.рф

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Во вторник, 28 июля, в микрорайоне Чистые пруды состоялось освящение и установка колокола на храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Колокол весом в 230 килограмм был изготовлен на заводе в Ярославской области. Он был приобретен на пожертвования кировчан.

- Благодарим тех людей, которые внесли свою лепту, чтобы сей колокол был освящен и украсил колокольню этого святого храма, - сообщили в пресс-службе Вятской Епархии.

Церемонию освящения провели настоятель храма Виталий Лапшин и Кирово-Чепецкий иерей Михаил Казаковцев. Богослужебные песнопения исполнил хор храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

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