2020-07-29T09:01:01+03:00
Общество

В Кирове установили 230 килограммовый колокол на храм Рождества Пресвятой Богородицы

Церемонию освящения провели настоятель храма иерей Виталий Лапшин и Кирово-Чепецкий иерей Михаил Казаковцев
Виктор Карпов
Поделиться:
Колокол был изготовлен на заводе в Ярославской области. Фото: вятская-епархия.рфКолокол был изготовлен на заводе в Ярославской области. Фото: вятская-епархия.рф
Изменить размер текста:

Во вторник, 28 июля, в микрорайоне Чистые пруды состоялось освящение и установка колокола на храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Колокол весом в 230 килограмм был изготовлен на заводе в Ярославской области. Он был приобретен на пожертвования кировчан.

- Благодарим тех людей, которые внесли свою лепту, чтобы сей колокол был освящен и украсил колокольню этого святого храма, - сообщили в пресс-службе Вятской Епархии.

Церемонию освящения провели настоятель храма Виталий Лапшин и Кирово-Чепецкий иерей Михаил Казаковцев. Богослужебные песнопения исполнил хор храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В саду имени Горького волонтеры привели в порядок фонтан
Коронавирус в Кирове: десять человек подключены к аппаратам ИВЛ
Лальскую бумажную фабрику пытаются признать банкротом
За 6 месяцев 2020 года «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» отремонтировал более 2000 километров линий электропередачи
В Кирове установили 230 килограммовый колокол на храм Рождества Пресвятой Богородицы
Становится жарко: погода в Кирове в среду, 29 июля
Котельническое местонахождение парейазавров очистили от мусора
Суд рассмотрел иск Роспотребнадзора к предприятиям, которые расположены на территории бывшего БХЗ
Ослабление ограничений в Кирове: приоткрыли бани и сауны, закрыли летние кафе в районах
Музей истории Хлынова приглашает кировчан на пешие экскурсии по городу
В новом учебном году кировские учителя встретятся лицом к лицу с учениками
Двое кировчан едва не погибли, отравившись ядовитыми парами краски
В Кировской области с начала лета утонуло уже 30 человек