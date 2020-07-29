Становится жарко: погода в Кирове в среду, 29 июля

29 Июль 2020 2020-07-29T08:05:27+03:00

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Жара понемногу вновь вступает в свои права. На среду, 29 июля, в Кирове синоптики прогнозируют теплую и слегка дождливую погоду. Местами по региону может пройти кратковременный и небольшой дождь во временном диапазоне с девяти до одиннадцати часов утра. Также осадки ожидаются в 15 и 17 часов, однако преимущественно день пройдет без них. В восемь утра воздух уже прогреется до +20 градусов. Температура будет повышаться постепенно в течение дня, и достигнет пика в +27 градусов к 14 часам, после чего постепенно пойдет на спад. В девять часов вечера начнется ливень, который прекратится лишь в середине ночи. День обещает быть спокойным и в основном безветренным, хотя местами возможны порывы аж до 10 м/с.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU