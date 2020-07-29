В саду имени Горького волонтеры привели в порядок фонтан
Они оштукатурили бетонную чашу, зачистили от старой краски нанесли новую и покрасили все 9 фонарей
Фонари высокие, почва под ними неровная, и надежно поставить стремянку сложно. Фото: https://vk.com/gorkygarden
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В саду имени Горького (позади кинотеатра «Октябрь») в субботу, 25 июля, волонтеры привели в порядок фонтан.
Они оштукатурили бетонную чашу, зачистили от старой краски, нанесли новую и покрасили все 9 фонарей. Это было непросто: фонари высокие, почва под ними неровная, и надежно поставить стремянку сложно.
Волонтерам пришли на помощь несколько жителей ближайших домов, которым волонтеры выражают благодарность.
ИСТОЧНИК KP.RU