В саду имени Горького волонтеры привели в порядок фонтан

29 Июль 2020 2020-07-29T10:27:08+03:00

Фонари высокие, почва под ними неровная, и надежно поставить стремянку сложно. Фото: https://vk.com/gorkygarden

Они оштукатурили бетонную чашу, зачистили от старой краски нанесли новую и покрасили все 9 фонарей

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В саду имени Горького (позади кинотеатра «Октябрь») в субботу, 25 июля, волонтеры привели в порядок фонтан.

Они оштукатурили бетонную чашу, зачистили от старой краски, нанесли новую и покрасили все 9 фонарей. Это было непросто: фонари высокие, почва под ними неровная, и надежно поставить стремянку сложно.

Волонтерам пришли на помощь несколько жителей ближайших домов, которым волонтеры выражают благодарность.

ИСТОЧНИК KP.RU