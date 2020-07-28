2020-07-28T17:40:59+03:00
Общество

Суд рассмотрел иск Роспотребнадзора к предприятиям, которые расположены на территории бывшего БХЗ

Организации загрязняют воздух в городе
Виктор Карпов
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На предприятиях изменилось количество источников выбросов.На предприятиях изменилось количество источников выбросов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Октябрьский районный суд удовлетворил иск регионального Роспотребнадзора к ООО «ДИОН» и ООО «КИБИХ», расположенным на промплощадке бывшего Биохимзавода по адресу город Киров, улица Луганская 53а. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно иску, предприятиям необходимо установить санитарно-защитные зоны. По мнению специалистов Роспотребнадзора, организации значительно загрязняют воздух в городе. Кроме того, на предприятиях изменилось количество источников выбросов, а также поменялись и технологические процессы.

- По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона (СЗЗ) является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Это обяжет предприятия в процессе проектирования и установления СЗЗ запланировать и провести комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия на жилую застройку города Кирова, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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