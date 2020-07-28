2020-07-28T17:46:32+03:00
Общество

Котельническое местонахождение парейазавров очистили от мусора

Попасть на субботник смогли не все
Владислав Николаенко
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Котельническое местонахождение парейазавров очистили от мусораКотельническое местонахождение парейазавров очистили от мусораФото: Владислав Николаенко
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25 июля волонтеры движения «Вятка без мусора» и сотрудники Вятского палеонтологического музея провели уборку на месте Котельничского местонахождения парейазавров.

Котельническое местонахождение парейазавров - охраняемая территория. Но это место облюбовали рыбаки и туристы, которые оставляют после себя кучи мусора: батарейки и свинцовые грузила, битое стекло и бутылки (пластиковые и стеклянные), упаковки от продуктов. Обычно это стараются убирать сотрудники музея, но их сил не хватает: рыбаков и туристов больше.

Попасть на субботник смогли не все. Записавшихся желающих было 104 человека, а мест в автобусе всего 30. Собравшиеся начали с остановки на Сокольей горе. Затем в деревне Нижняя Водская волонтеры осмотрели участок берега реки Вятки, протяженностью около 2 километров, собрали девять мешков разнообразного мусора и несколько килограммов металлолома. Все, что можно было сдать в металлолом, сдали сразу в Котельниче.

Движение «Вятка без мусора» просит всех, кто отдыхает в этих красивых местах, увозить с собой все следы своего пребывания, чтобы места и дальше оставались красивыми. А если вы приехали и обнаружили чей-то оставленный "до вас" мусор - не поленитесь, тоже захватите его с собой после отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Котельническое местонахождение парейазавров очистили от мусора
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