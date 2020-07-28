2020-07-28T16:47:47+03:00
Происшествия

Двое кировчан едва не погибли, отравившись ядовитыми парами краски

Тревогу забили их соседи, вызвавшие спасателей
Ангелина Табрисова
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Кировчан нашли в их собственном гараже. К счастью, их удалось спасти.Кировчан нашли в их собственном гараже. К счастью, их удалось спасти.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кирове двое жителей едва не отравились ядовитыми парами краски. Выжить им удалось благодаря неравнодушию соседей и спасателям. Об этом рассказали в городском управлении гражданской защиты.

26 июля в 15.50 в диспетчерскую службу поступил звонок: один из гаражных боксов по улице Физкультурников открыт - двери распахнуты настежь - но его хозяева отсутствуют. Звонили соседи владельцев помещения, которым показался подозрительным этот факт.

Диспетчер передал информацию дежурной смене поисково-спасательного отряда, которая выехала по указанному адресу. На месте сотрудники нашли хозяев гаража, мужчину и женщину, лежащих на полу. Как оказалось после, они красили овощную яму и закрыли дверь в нее. Супруги надышались ядовитыми парами краски и потеряли сознание.

Кировчан нужно было срочно доставать из ямы. Положение осложнялось тем, что в этой самой яме довольно узкий проход и крутая лестница. Однако спасателей это не остановило: пострадавших быстро извлекли из ямы и передали врачам «скорой». В результате благодаря слаженным действиям и высокой квалификации сотрудников отряда супругам удалось выжить.

Управление гражданской защиты города Кирова напоминает: работать с краской в закрытом помещении нельзя - можно серьезно отравиться. Некоторые растворы опасны даже после высыхания. В помещении необходимо обеспечить вентиляцию и почаще выходить на свежий воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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