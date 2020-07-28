2020-07-28T15:46:50+03:00
Общество

Кировчане дышат дымом от горящих лесов в Западной Сибири

На северо-востоке области даже зафиксировали мглу, причиной которой стали лесные пожары
Ангелина Табрисова
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Дым от горящих сибирских лесов дошел и до нашей области.Дым от горящих сибирских лесов дошел и до нашей области.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Западной Сибири горят леса, а дышат этим кировчане. По сообщению группы «Любительская Метеорология в Кирове», ветер донес продукты горения самой нашей области. В некоторых районах региона жители даже чувствуют запах.

Дело в том, что сейчас в ХМАО, как ни печально, сезон лесных пожаров. А дымные шлейфы могут распространяться на тысячи километров от возникновения очага. Благодаря циркуляции в атмосфере дошли они и на территорию нашего региона.

Так, 27 июля метеостанция «Кирс» зафиксировала на северо-востоке мглу, причиной которой стал именно дым от пожара. Видимость при этом упала до 4,2 километров. По сообщению группы, местные жители даже почувствовали запах гари.

ИСТОЧНИК KP.RU

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