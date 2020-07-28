Кировчане дышат дымом от горящих лесов в Западной Сибири

28 Июль 2020 2020-07-28T15:46:50+03:00

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В Западной Сибири горят леса, а дышат этим кировчане. По сообщению группы «Любительская Метеорология в Кирове», ветер донес продукты горения самой нашей области. В некоторых районах региона жители даже чувствуют запах.

Дело в том, что сейчас в ХМАО, как ни печально, сезон лесных пожаров. А дымные шлейфы могут распространяться на тысячи километров от возникновения очага. Благодаря циркуляции в атмосфере дошли они и на территорию нашего региона.

Так, 27 июля метеостанция «Кирс» зафиксировала на северо-востоке мглу, причиной которой стал именно дым от пожара. Видимость при этом упала до 4,2 километров. По сообщению группы, местные жители даже почувствовали запах гари.

ИСТОЧНИК KP.RU