В Кировской области с начала лета утонуло уже 30 человек
С начала года в Кировской области утонуло уже 30 человек. Так, в воскресенье, 26 июля, в поселке Красная Поляна на реке Вятка пропали двое мужчин 40 и 30 лет. Их ищут.
В понедельник, 27 июля в селе Архангельском Немского района в пруду обнаружили тело 70-летней женщины. Обстоятельства её гибели выясняются. В тот же день в деревне Круглые Полянки Уржумского района в реке Буй утонул 59-летний мужчина. Тело не обнаружено, ведутся поиски.
МЧС призывает помнить элементарные правила поведения на воде:
- Купаться можно только в установленных местах, где проверено дно (под водой могут находиться коряги, острые камни, ямы);
- Не подплывайте к лодкам, к движущимся судам;
- Не заходите в воду нетрезвым;
- Не оставляйте без присмотра детей у воды;
- Не оставляйте ребенка одного в воде, даже если он в спасательном жилете или на нем спасательный круг;
- Обязательно научите ребенка плавать;
- Нельзя слишком долго находиться в воде: это может закончиться судорогами.
ИСТОЧНИК KP.RU