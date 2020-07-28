28 Июль 2020 2020-07-28T16:11:34+03:00

В Кировской области с начала лета утонуло уже 30 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС призывает не забывать об элементарных правилах поведения на воде

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С начала года в Кировской области утонуло уже 30 человек. Так, в воскресенье, 26 июля, в поселке Красная Поляна на реке Вятка пропали двое мужчин 40 и 30 лет. Их ищут.

В понедельник, 27 июля в селе Архангельском Немского района в пруду обнаружили тело 70-летней женщины. Обстоятельства её гибели выясняются. В тот же день в деревне Круглые Полянки Уржумского района в реке Буй утонул 59-летний мужчина. Тело не обнаружено, ведутся поиски.

МЧС призывает помнить элементарные правила поведения на воде:

- Купаться можно только в установленных местах, где проверено дно (под водой могут находиться коряги, острые камни, ямы);

- Не подплывайте к лодкам, к движущимся судам;

- Не заходите в воду нетрезвым;

- Не оставляйте без присмотра детей у воды;

- Не оставляйте ребенка одного в воде, даже если он в спасательном жилете или на нем спасательный круг;

- Обязательно научите ребенка плавать;

- Нельзя слишком долго находиться в воде: это может закончиться судорогами.

ИСТОЧНИК KP.RU