Кировчане могут пожаловаться на длительное отсутствие горячей воды

28 Июль 2020 2020-07-28T15:49:18+03:00

Если у Вас нет горячей воды 14 дней и более, просим сообщить об этом по телефону «горячей линии» Фото: pixabay.com

Все обращения передадут в КТК и прокуратуру

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С 29 по 31 июля Центр общественного контроля в сфере ЖКХ проводит ежегодную горячую линию о продолжительном отсутствии горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах.

В Кирове активно идет капитальный ремонт, реконструкция и перекладка тепломагистралей, гидравлические испытания теплосетей. Это, естественно, предполагает массовые отключения воды в жилых домах. Согласно санитарным нормам, отключение горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.

В связи с этим с 29 по 31 июля с 09.00 до 12.00 Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области проведет горячую линию. Если у вас нет ГСВ 14 дней и более, просим сообщить об этом по телефону: 38-14-77.

Полученные обращения перенаправят в «Кировскую теплоснабжающую компанию» для принятия скорейших мер по обеспечению подачи горячей воды в дома, а также прокуратуру для контрольно-надзорных мероприятий.

Кроме того, в ближайшее время представители Центра проведут уже ставшие традиционными контрольные выезды на места работ ресурсоснабжающих организаций и оценят готовность сетей к грядущему отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU