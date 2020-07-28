Житель Юрьянского района может сесть в тюрьму за кражу арбуза

28 Июль 2020 2020-07-28T13:34:22+03:00

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Житель Юрьянского района украл арбуз и попал под статью «Грабеж». Теперь ему грозит аж до четырех лет тюрьмы - таково максимальное наказание по этой статье. Как сообщила пресс-служба областного УМВД, в выходные к ним поступила информация об «открытом хищении» продуктов питания.

Полиция провела проверку, и выяснилось, что вышеупомянутый поступок действительно был совершен. 25-летний житель одного из сел Юрьянского района очень захотел арбуз, а вот расплатиться не захотел. Зашел в магазин, взял первый попавшийся и оперативно понес к выходу под крики продавца. Далеко, правда, не убежал - молодого человека задержали.

В грабеже он сознался, правда, улик не оставил - арбуз он-таки успел съесть до приезда полиции. Теперь за неоплаченную ягоду ценой в 230 рублей «грабителя» могут привлечь к общественным работам или даже посадить за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU