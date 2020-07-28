2020-07-28T13:15:08+03:00
Общество

Кировский лицеист стал призером Европейской олимпиады по физике

Никита Москалев стал обладателем бронзовой медали
Виктор Карпов
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Никита Москалев ученик кировского физико-математического лицея. Фото:kirovreg.ruНикита Москалев ученик кировского физико-математического лицея. Фото:kirovreg.ru
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В министерстве просвещения РФ сообщили, что российские школьники завоевали пять медалей на Европейской олимпиаде по физике. Одним из победителей стал кировский лицеист Никита Москалев. Юноша завоевал бронзовую медаль.

Европейская олимпиада по физике проводится ежегодно с 2017 года. Каждую страну представляет команда из пяти школьников и одного руководителя. В текущем году соревнования состоялись в онлайн-формате с 20 по 26 июля.

Олимпиада проводилась в два тура: теоретический и экспериментальный. Ребят проверяли на умение решать задачи различной степени сложности и проводить различные измерения, полученные опытным путем.

К олимпиаде российских школьников готовили заместитель заведующего учебно-методической лаборатории по работе с одарёнными детьми МФТИ Виталий Шевченко, доцент кафедры общей физики МФТИ Валерий Слободянин и доцент кафедры общей физики МФТИ Михаил Осин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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