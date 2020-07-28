Кировский лицеист стал призером Европейской олимпиады по физике

28 Июль 2020 2020-07-28T13:15:08+03:00

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В министерстве просвещения РФ сообщили, что российские школьники завоевали пять медалей на Европейской олимпиаде по физике. Одним из победителей стал кировский лицеист Никита Москалев. Юноша завоевал бронзовую медаль.

Европейская олимпиада по физике проводится ежегодно с 2017 года. Каждую страну представляет команда из пяти школьников и одного руководителя. В текущем году соревнования состоялись в онлайн-формате с 20 по 26 июля.

Олимпиада проводилась в два тура: теоретический и экспериментальный. Ребят проверяли на умение решать задачи различной степени сложности и проводить различные измерения, полученные опытным путем.

К олимпиаде российских школьников готовили заместитель заведующего учебно-методической лаборатории по работе с одарёнными детьми МФТИ Виталий Шевченко, доцент кафедры общей физики МФТИ Валерий Слободянин и доцент кафедры общей физики МФТИ Михаил Осин.

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ИСТОЧНИК KP.RU