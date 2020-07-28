2020-07-28T12:03:28+03:00
Общество

Кировская прокуратура заинтересовалась незаконной автостоянкой на Азина

У ИП отсутствовали правоустанавливающие документы на землю
Виктор Карпов
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Сейчас вокруг автостоянки снесен забор.Сейчас вокруг автостоянки снесен забор.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Кирове на протяжении нескольких лет незаконно функционировала автостоянка возле дома №41 по улице Азина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что у индивидуального предпринимателя с 2016 года отсутствовали правоустанавливающие документы на землю, которая находится в собственности муниципалитета. Несмотря на истекший срок договора аренды, автостоянка продолжала работать. А плата за земельный участок не вносилась.

Сейчас вокруг автостоянки снесен забор, с ИП расторгнут договор энергоснабжения. Несмотря на это, участок до сих пор не вернули в собственность города.

Прокурора города потребовала от администрации изъять землю из незаконного владения. Кроме того, материалы прокурорской проверки направили в УМВД. Возможно возбуждение уголовного дела по факту самоуправства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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