Кировская прокуратура заинтересовалась незаконной автостоянкой на Азина
В Кирове на протяжении нескольких лет незаконно функционировала автостоянка возле дома №41 по улице Азина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ходе проверки выяснилось, что у индивидуального предпринимателя с 2016 года отсутствовали правоустанавливающие документы на землю, которая находится в собственности муниципалитета. Несмотря на истекший срок договора аренды, автостоянка продолжала работать. А плата за земельный участок не вносилась.
Сейчас вокруг автостоянки снесен забор, с ИП расторгнут договор энергоснабжения. Несмотря на это, участок до сих пор не вернули в собственность города.
Прокурора города потребовала от администрации изъять землю из незаконного владения. Кроме того, материалы прокурорской проверки направили в УМВД. Возможно возбуждение уголовного дела по факту самоуправства.
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ИСТОЧНИК KP.RU