Кировская прокуратура заинтересовалась незаконной автостоянкой на Азина

28 Июль 2020 2020-07-28T12:03:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове на протяжении нескольких лет незаконно функционировала автостоянка возле дома №41 по улице Азина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что у индивидуального предпринимателя с 2016 года отсутствовали правоустанавливающие документы на землю, которая находится в собственности муниципалитета. Несмотря на истекший срок договора аренды, автостоянка продолжала работать. А плата за земельный участок не вносилась.

Сейчас вокруг автостоянки снесен забор, с ИП расторгнут договор энергоснабжения. Несмотря на это, участок до сих пор не вернули в собственность города.

Прокурора города потребовала от администрации изъять землю из незаконного владения. Кроме того, материалы прокурорской проверки направили в УМВД. Возможно возбуждение уголовного дела по факту самоуправства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU