В Омутнинске работница морга решила подзаработать на горе людей

28 Июль 2020 2020-07-28T11:43:31+03:00

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В Омутнинске работница морга продавала людям бесплатные услуги. Как сообщает новостной портал «Омутнинские Вести+», женщина просто хотела подзаработать, пользуясь опустошенным состоянием родственников погибших.

Своим «клиентам» предприимчивая сотрудница морга сообщала, что предпохоронная подготовка тела является платной услугой. И называла стоимость: пять с половиной тысяч рублей. Родственники погибших, пребывая в прострации после гибели своих близких, практически не понимали, чего от них хотят. И покорно отдавали деньги за бесплатную, на самом-то деле, услугу. Таким образом сотрудница мрачного учреждения обогатилась не менее восьми раз - то есть на сумму как минимум в 40 тысяч рублей.

На женщину завели уголовное дело по факту мошенничества. Суд вынес приговор: штраф в размере десяти тысяч рублей. Учитывая то, что уже бывшая работница морга получила обманом от людей в четыре раза больше, ей не составит труда погасить эту сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU