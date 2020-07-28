«Лоб в лоб»: в Кировской области «Нива» влетела во встречную «ГАЗель»

28 Июль 2020 2020-07-28T10:56:33+03:00

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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 6 ДТП, в которых 10 человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В понедельник, 27 июля, в 11.25 на трассе Киров - Малмыж - Вятские Поляны произошла серьезная авария. По предварительным данным, 64-летний водитель «Нивы» врезался во встречный грузовик ГАЗ. В результате ДТП оба водителя получили травмы различной тяжести.

Еще одна авария произошла в 11.50 на трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь. 31-летняя женщина-водитель автомобиля Kia Rio не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась. В результате аварии два пассажира легковушки получили травмы.

Машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась. Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU