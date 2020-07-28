В Лянгасово и Проснице временно закроют железнодорожные переезды

28 Июль 2020 2020-07-28T11:15:16+03:00

Движение по 1004 км перегона в поселке Просница ограничат с 8.00 28 июля до 19.00 1 августа. Фото: gzd.rzd.ru

Изменить размер текста: A A

На железнодорожных переездах Кировской области проведут ремонтные работы. Планируется заменить устройства заграждения на станции Лянгасово и на 1004 км перегона в поселке Просница. В связи с чем движение на данных участках временно ограничат:

- переезд в Лянгасове закроют с 8.00 28 июля до 19.00 31 июля;

- движение по 1004 км перегона в поселке Просница ограничат с 8.00 28 июля до 19.00 1 августа.

В пресс-службе ГЖД сообщают, что для спецтранспорта будут созданы специальные условия. Его будут пропускать в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU