В Лянгасово и Проснице временно закроют железнодорожные переезды
На железнодорожных переездах Кировской области проведут ремонтные работы. Планируется заменить устройства заграждения на станции Лянгасово и на 1004 км перегона в поселке Просница. В связи с чем движение на данных участках временно ограничат:
- переезд в Лянгасове закроют с 8.00 28 июля до 19.00 31 июля;
- движение по 1004 км перегона в поселке Просница ограничат с 8.00 28 июля до 19.00 1 августа.
В пресс-службе ГЖД сообщают, что для спецтранспорта будут созданы специальные условия. Его будут пропускать в оперативном режиме.
Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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ИСТОЧНИК KP.RU