В Кирове детские сады начнут свою работу с 3 августа

Во всех детских садах проведен ремонт.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Кирове в 146 детских садах завершена подготовка к новому учебному году. В ясельные группы выдано 769 путевок, а в дошкольные 5963. В городском департаменте сообщили, что во всех учреждениях проведен ремонт.
Новый учебный год начинается с 1 августа. Однако дата выпадает на субботу, поэтому детские сады начнут прием в понедельник, 3 августа. Выдача же путевок завершится только 6 августа.
Напомним, что для получения направления в детский сад родителям необходимо представить следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- уведомление о постановке на учет;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.
Уточнить информацию о порядке выдачи путевок можно на сайте «Образовательного портала города Кирова» в разделе «Дошкольное образование».
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