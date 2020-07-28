Тепло и почти сухо: погода в Кирове на вторник, 28 июля

28 Июль 2020 2020-07-28T07:21:18+03:00

Синоптики обещают, что день пройдет преимущественно без осадков, но лучше возьмите зонтик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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У природы вновь наступил день сурка. Вторник, 28 июля, в плане погоды ничем не будет отличаться от предыдущего дня - теплый и пасмурный, слегка дождливый.

Солнышко начнет припекать уже ближе к восьми утра - термометры покажут отметку в +21 градус. К десяти утра небо затянет тучами, местами по Кировской области может пройти кратковременный, небольшой дождь. Однако преимущественно, как обещают синоптики, все-таки день пройдет без осадков. К полудню воздух прогреется до +25 градусов и застынет на этой отметке на три часа, после чего начнет медленно остывать. Ближе к восьми часам вечера температура опустится до +20. День обещается безветренный, местами ожидаются порывы до 6 м/с.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU