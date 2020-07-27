В Кирове задержали пьяного лихача без прав

27 Июль 2020 2020-07-27T17:08:56+03:00

То, что водитель машины был нетрезв, было понятно уже по манере езды. Фото: Мария АНАНОВА

Документов на машину у него при себе тоже не оказалось

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В Кирове росгвардейцы остановили «Приору» с пьяным водителем за рулем. Произошло это на днях около трех часов ночи, по данным пресс-службы ведомства.

Патруль обратил внимание на странно едущую по улице Современной «Ладу Приору». Ее водитель будто «змейку» сдавал на автодроме: машина виляла из стороны в сторону. Кроме того, у «Приоры» не горели фары, что окончательно подтвердило наплевательское отношение ее владельца к правилам. Правоохранители остановили машину, и не зря. За рулем оказался пьяный 28-летний кировчанин. Причем запах росгвардейцы учуяли сходу.

Картину завершило вполне логичное требование предъявить права и документы на машину: у пьяного лихача не оказалось ни того, ни другого. Росгвардейцы вызвали ГИБДД и передали его сотрудникам бесправного водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU