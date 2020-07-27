У муниципальных предприятий Кировской области нет долгов по зарплате

27 Июль 2020 2020-07-27T18:47:43+03:00

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27 июля в правительстве региона под руководством губернатора Игоря Васильева прошло расширенное заседание областной координационной межведомственной комиссии по вопросам своевременной выплаты заработной платы, а также ликвидации задолженности перед работниками. Игорь Васильев подчеркнул, что получение своевременной и полной заработной платы является правом работника, и в связи с высокой социальной значимостью вопроса правительство области ведет оперативный мониторинг ситуации.

На 1 июля задолженность по заработной плате наблюдается на 69 предприятиях области на общую сумму более 199 млн рублей. Своевременно не получили заработную плату около 5 тысяч работников. Игорь Васильев отметил, что этого и следовало ожидать из-за эпидемии коронавируса; такое происходит по всей стране. Но своевременное получение заработной платы работниками распорядился обеспечить президент страны, были приняты меры поддержки бизнеса. Губернатор подчеркнул, что взял ситуацию под личный контроль. По его словам, детальный анализ ситуации на каждом предприятии, в том числе в организациях, находящихся в процессе банкротства, дает свои результаты. В целом, задолженность имеет разнонаправленный характер, как в группе банкротных, так и экономически активных предприятий. По ряду предприятий видно улучшение.

– Основная часть долга по оплате труда приходится на два предприятия-банкрота: ЗАО «Трест Ямалстройгаздобыча» и ОАО «Сосновский судостроительный завод» на общую сумму 94,1 млн рублей. Кроме того, список должников пополнился еще одним предприятием-банкротом – ЗАО «Котельничский мачтопропиточный завод», – отметил начальник управления государственной службы занятости населения Руслан Бондарчук. – Тем временем, благодаря своевременно предпринятым мерам, полностью погашен долг перед работниками Кирово-Чепецкой автошколы Регионального отделения ДОСААФ России Кировской области, ООО «Санаторий «Колос» и ООО «Санаторий «Радуга».

Кроме того, общая сумма невыплаченной зарплаты на 12 предприятиях области уменьшилась на 18,4 млн рублей. В мае-июне полностью погашена задолженность на 10 предприятиях области на общую сумму 14,5 млн рублей. Органы исполнительной власти Кировской области ежемесячно направляют в адрес комиссии информацию о ситуации с задолженностью по заработной плате в подведомственных организациях.

По данным мониторинга, на сегодняшний день задолженность по зарплате перед работниками муниципальных предприятий и организаций, подведомственных органам исполнительной власти, отсутствует, – сообщил Руслан Бондарчук. – С начала текущего года на предприятиях Кировской области погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 100 млн рублей, в том числе работникам организаций Кировской области – более 90 млн рублей.

По итогам заседания глава региона Игорь Васильев рекомендовал прокуратуре Кировской области, Управлению Росреестра и Управлению Федеральной налоговой службы совместно с сотрудниками правоохранительных органов на системной основе продолжить проведение проверок предприятий-банкротов, имеющих задолженность перед работниками. Главам муниципальных образований при наличии задолженности по заработной плате в подведомственных муниципальных предприятиях необходимо представлять в областную координационную межведомственную комиссию информацию о сумме задолженности, причинах её образования и перспективах погашения. Управлению государственной службы занятости населения поручено продолжить контроль ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU