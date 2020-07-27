Уроженец Кирса стал серебряным призером Кубка России по футболу

27 Июль 2020 2020-07-27T16:22:26+03:00

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В субботу, 25 июля, в Екатеринбурге прошел финал Кубка России по футболу. За ценный трофей сразились игроки санкт-петербургского «Зенита» и подмосковного клуба «Химки». Поединок команд закончился со счетом 1-0. Единственный мяч в ворота красно-черных на 84-й минуте встречи забил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

Для кировских любителей футбола матч стал примечательным тем, что в составе подмосковного клуба играет уроженец Кировской области. Молодой футболист Александр Смирнов представляет ФК «Химки». Он играет на позиции защитника. В решающем матче Александр провел на поле 65 минут, после чего при счете 0:0 был заменен.

Отметим, что со следующего сезона Александр Смирнов впервые дебютирует в Российской Премьер-лиге в составе «Химок». Повышение в классе команда заслужила по итогам сезона в ФНЛ.

СПРАВКА «КП»

Александр Смирнов родился в городе Кирсе. Футболом начал заниматься в республиканской ДЮСШ Сыктывкара. В сезонах 2014/15 - 2015/16 провел 24 матча и забил четыре гола в молодежном первенстве. В 2015 году стал серебренным призером Универсиады. С 2018 года играет в футбольном клубе «Химки».

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ИСТОЧНИК KP.RU