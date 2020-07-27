28 июля в ряде районов Кировской области не будет цифрового эфирного ТВ

27 Июль 2020 2020-07-27T15:51:17+03:00

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Завтра в ряде районов Кировской области с 10:00 до 17:00 из-за технических работ на кировской телебашне временно отключат цифровое эфирное ТВ. На башне радиотелевизионной станции начались работы по демонтажу антенно-фидерных систем аналогового телевидения. Их будут вести несколько дней. Модернизация оборудования пройдет в два этапа — в июле и в августе.

Приема передач не будет на территории г. Кирова; большей части Кирово-Чепецкого района, г. Кирово-Чепецка; Оричевского района, пгт Оричи; Слободского района, г. Слободского; Орловского района, г. Орлова; отдельных населенных пунктов Верхошижемского, Котельничского, Кумёнского, Юрьянского и Зуевского районов. Уточнить графики профилактики и сроки возможных отключений цифрового эфирного ТВ можно сайте или по телефону горячей линии 8-800-220-20-02.

— Проведение высотных работ очень зависит от погодных условий, поэтому график отключений может меняться, —сказал главный инженер Кировского областного радиотелепередающего центра Игорь Абрамович.

Переход Кировской области на цифровое эфирное вещание завершился 15 апреля 2019 года.Сейчас кировчанам доступны 20 телеканалов двух мультиплексов, включая региональные вставки ГТРК «Вятка» (телеканалы Россия 1 и Россия 24) и телекомпании «9 канал» (на телеканале ОТР).

ИСТОЧНИК KP.RU