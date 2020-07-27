Кировчан просят помочь в поисках пропавшей 14-летней девочки
В Кировской области разыскивают 14-летнюю девочку, пропавшую почти сутки назад. Яну Чеглакову в последний раз видели в селе Великорецкое около 17 часов. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы девочки сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Яне на вид 14-15 лет, ее рост 180 см, у нее темно-русые волосы до пояса. Уходя из дома, девочка оделась в белую футболку в черную полоску, черные джинсы и кеды такого же цвета.
Всех, кому что-либо известно о Яне, просьба сообщить об этом инфоргу поиска Галине по номеру 89229566515 либо позвонить в полицию: 02, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU