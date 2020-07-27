Кировчан просят помочь в поисках пропавшей 14-летней девочки

27 Июль 2020 2020-07-27T14:49:14+03:00

Яна ушла из дома под вечер минувшего дня и не вернулась

Изменить размер текста: A A

В Кировской области разыскивают 14-летнюю девочку, пропавшую почти сутки назад. Яну Чеглакову в последний раз видели в селе Великорецкое около 17 часов. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы девочки сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Яне на вид 14-15 лет, ее рост 180 см, у нее темно-русые волосы до пояса. Уходя из дома, девочка оделась в белую футболку в черную полоску, черные джинсы и кеды такого же цвета.

Всех, кому что-либо известно о Яне, просьба сообщить об этом инфоргу поиска Галине по номеру 89229566515 либо позвонить в полицию: 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU