2020-07-27T12:54:50+03:00
Общество

Кировская полиция нашла магазины, где ночью продают пиво

И выписала штрафы тем, кто это делал
Маргарита Акагиева
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На продаже пива в ночное время попались шесть кировских точек. Фото: admkirov.ruНа продаже пива в ночное время попались шесть кировских точек. Фото: admkirov.ru
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В областном центре прошел очередной рейд по ночным магазинчикам. Цель - найти, кто торгует «из-под полы» алкоголем в неустановленное время. К слову, такие проверки проводятся каждую неделю кировской полицией совместно с департаментом экономразвития и предпринимательства..

На этот раз, по данным пресс-службы горадминистрации, попались сразу шесть торговых точек. Это магазинчики на улицах Украинской, 9, Мостовицкой, 6/3, Ивана Попова, 60/1 и 8, Левитана, 14 и Маклина, 59. Всем продавцам выписали штрафы от полутора до трех тысяч рублей за продажу пива в ночное время. И это им еще повезло. Попадись торговцы на реализации крепкого алкоголя - заплатили бы от 30 до 50 тысяч.

Кировчанам напоминают, что они могут и сами сообщить о магазинах, где промышляют подобным, напрямую в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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