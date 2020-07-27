2020-07-27T12:39:25+03:00
Общество

«Давай дружить!»: приютским животным нужна помощь кировчан

Нововятский Центр местной активности запустил благотворительную акцию
Ангелина Табрисова
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Бездомным кошкам и собакам очень нужна помощь кировчан.Бездомным кошкам и собакам очень нужна помощь кировчан.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жителей Нововятска и Радужного просят помочь приютским животным. По сообщению пресс-службы кировской горадминистрации, Центр местной активности запустил для этой цели благотворительную акцию «Давай дружить!». Бездомные кошки и собаки, живущие в приюте в Сошенях, нуждаются в помощи своих больших братьев.

В первую очередь животным необходима еда - крупы, влажные и сухие корма. Кроме того, для самого приюта нужны всевозможные предметы обихода. Всех неравнодушных жителей Нововятского и остальных районов города просят оказать посильную помощь приюту.

Корма и вещи можно принести в ЦМА Нововятского района по адресу: мкр Радужный, улица Индустриальная, дом 20. Предварительно необходимо позвонить по телефонам: 30-57-25, 8-912-713-74-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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