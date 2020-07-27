В Кирове росгвардейцы вступились за парня, которого избивали трое

27 Июль 2020 2020-07-27T11:17:36+03:00

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В Кирове росгвардейцы разняли драку «трое на одного». По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло на улице Ленина около пяти часов утра. Патрулю случайно попалась на глаза небольшая компания троих молодых людей, сосредоточенно избивающих четвертого. Правоохранители вмешались, разняв драку.

Избиваемый, 23-летний юноша, оказался в таком состоянии, что ему пришлось вызвать «скорую помощь», что росгвардейцы незамедлительно и сделали. Попутно на место вызвали следственно-оперативную бригаду.

Налетчиками оказались молодые люди ненамного старше, а то и младше, своей жертвы - парни 26, 23 и 21 года. Драчунов задержали и доставили в отдел полиции, которая и займется ими в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU