На трассе в Кировской области пьяная девушка-водитель устроила аварию

27 Июль 2020 2020-07-27T11:07:00+03:00

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С 24 по 26 июля на территории Кировской области произошло 9 ДТП, в которых 13 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В субботу, 25 июля, в 22.00 произошла авария на 22-ом километре автодороги Киров - Советск- Яранск. По предварительным данным, 36-летняя пьяная девушка-водитель автомобиля Ford Fusion на нерегулируемом перекрестке врезалась в Skoda Fabia. В результате ДТП водитель и 42-летняя женщина-пассажир Skoda получили серьезные травмы.

Еще одна авария произошла на 28-ом километре автодороги Киров – Советск – Яранск. 45-летний водитель BMW врезался в попутный автомобиль Hyundai Matrix, который поворачивал налево. От удара BMW выбросило с дороги и несколько раз перевернуло. В результате аварии четыре пассажира немецкой легковушки получили травмы.

От удара BMW выбросило с дороги и несколько раз перевернуло. Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU