2020-07-27T11:16:46+03:00
Происшествия

В Юрьянском районе из-за грозы сгорел жилой дом

Его жильцы, к счастью, не пострадали
Алена Михайлова
Поделиться:
Жилой дом загорелся из-за молнии.Жилой дом загорелся из-за молнии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

От гроз продолжают страдать здания и их жители. В минувшее воскресенье, 26 июля, в деревне Тиминцы Юрьянского района сгорел жилой дом. ГУ МЧС по Кировской области предполагает, что причиной стали именно грозовые разряды.

Огонь вспыхнул в 18:26, по данным ведомства. В результате пожара сгорела крыша и перекрытие. Стены дома обгорели изнутри и снаружи, имущество в жилище также пало жертвой огня. Хозяева, к счастью, остались живы, и даже не пострадали.

Это не единственный пожар, произошедший в Кировской области за минувшие выходные. Однако в других случаях виной им стала не стихия. Как сообщает ГУ МЧС, в этот же день в Малмыже на улице Солуянова сгорел автомобиль ВАЗ 2112. Спасатели предполагают, что причиной стало нарушение правил пожарной безопасности во время сварочных работ. Люди не пострадали.

В субботу в Кирове на улице Коллективной также произошел пожар в здании - загорелись хозпостройки. Предположительно, огонь вспыхнул из-за неисправности отопительной печи. Никто из людей не пострадал.

ГУ МЧС по Кировской области просит жителей региона быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове годовалый ребенок выпал из окна
В Кирове росгвардейцы вступились за парня, которого избивали трое
На трассе в Кировской области пьяная девушка-водитель устроила аварию
В Юрьянском районе из-за грозы сгорел жилой дом
Возбуждено уголовное дело: две кировчанки сушили вещи у «Вечного огня»
Опять плюс двадцать пять: погода в Кирове на понедельник, 27 июля
27 июля в кировских домах пропадет свет
Кировский краеведческий музей ищет охотников за природными явлениями
Коронавирус в Кирове: количество заболевших за сутки не снижается
Художником может стать любой кировчанин
Уныло и дождливо: погода в Кирове на воскресенье, 26 июля
Кировчане стали на продукты тратить больше, чем на другие покупки
Коронавирус в Кировской области: 33 человека находятся в реанимации
Кировчан из ветхих домов переселят в два современных здания