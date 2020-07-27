В Юрьянском районе из-за грозы сгорел жилой дом

27 Июль 2020 2020-07-27T11:16:46+03:00

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От гроз продолжают страдать здания и их жители. В минувшее воскресенье, 26 июля, в деревне Тиминцы Юрьянского района сгорел жилой дом. ГУ МЧС по Кировской области предполагает, что причиной стали именно грозовые разряды.

Огонь вспыхнул в 18:26, по данным ведомства. В результате пожара сгорела крыша и перекрытие. Стены дома обгорели изнутри и снаружи, имущество в жилище также пало жертвой огня. Хозяева, к счастью, остались живы, и даже не пострадали.

Это не единственный пожар, произошедший в Кировской области за минувшие выходные. Однако в других случаях виной им стала не стихия. Как сообщает ГУ МЧС, в этот же день в Малмыже на улице Солуянова сгорел автомобиль ВАЗ 2112. Спасатели предполагают, что причиной стало нарушение правил пожарной безопасности во время сварочных работ. Люди не пострадали.

В субботу в Кирове на улице Коллективной также произошел пожар в здании - загорелись хозпостройки. Предположительно, огонь вспыхнул из-за неисправности отопительной печи. Никто из людей не пострадал.

ГУ МЧС по Кировской области просит жителей региона быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU