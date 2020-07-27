2020-07-27T10:56:05+03:00
Происшествия

Опять плюс двадцать пять: погода в Кирове на понедельник, 27 июля

На первый день рабочей недели синоптики обещают кировчанам жару и тучи
Анастасия РОМАНОВА
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Погода обещает быть пасмурной, но теплой. Фото: pixabay.comПогода обещает быть пасмурной, но теплой. Фото: pixabay.com
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Теплые дни вновь возвращаются в Киров. На понедельник, 27 июля, синоптики прогнозируют едва ли не жару. Воздух прогреется до +25 градусов. Уже к восьми часам утра станет тепло - термометр покажет отметку в +19 градусов. Примерно в это же время местами по городу и региону может пройти небольшой дождь. Температура воздуха будет постепенно повышаться, и своего пика достигнет в два часа дня, после чего очень плавно пойдет на спад. Погода обещает быть пасмурной и спокойной. Местами возможны порывы ветра до 6 м/с.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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