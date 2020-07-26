27 июля в кировских домах пропадет свет
Понедельник многие кировчане проведут без света и тепла. 27 июля по всему городу пройдет плановое отключение электричества. Об этом сообщила пресс-служба АО «Горэлектросеть».
Самые везучие жители лишатся света всего на час, а кто-то - аж на целый рабочий день, в зависимости от района проживания. Благо, светает сейчас очень и очень поздно, но необходимые гаджеты рекомендуем зарядить прямо сейчас.
График отключения вы можете посмотреть на картинках ниже.
В некоторых районах свет отключат всего на час, а где-то - на весь день. Фото: geskirov.ru
Плановые отключения пройдут точечно по всему городу. Фото: geskirov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU