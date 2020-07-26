2020-07-26T17:30:33+03:00
Общество

27 июля в кировских домах пропадет свет

По всему городу запланированы отключения
Анастасия Трефилова
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В понедельник свет погаснет в квартирах по всему городу.В понедельник свет погаснет в квартирах по всему городу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Понедельник многие кировчане проведут без света и тепла. 27 июля по всему городу пройдет плановое отключение электричества. Об этом сообщила пресс-служба АО «Горэлектросеть».

Самые везучие жители лишатся света всего на час, а кто-то - аж на целый рабочий день, в зависимости от района проживания. Благо, светает сейчас очень и очень поздно, но необходимые гаджеты рекомендуем зарядить прямо сейчас.

График отключения вы можете посмотреть на картинках ниже.

В некоторых районах свет отключат всего на час, а где-то - на весь день. Фото: geskirov.ru

В некоторых районах свет отключат всего на час, а где-то - на весь день. Фото: geskirov.ru

Плановые отключения пройдут точечно по всему городу. Фото: geskirov.ru

Плановые отключения пройдут точечно по всему городу. Фото: geskirov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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