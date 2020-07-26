Кировский краеведческий музей ищет охотников за природными явлениями

26 Июль 2020 2020-07-26T16:13:39+03:00

Фотографии различных небесных явлений может послать на конкурс любой желающий. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Они могут принять участие в конкурсе на лучшее фото в шести номинациях

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Кировский краеведческий музей объявил фотоконкурс-выставку «Гром-KADR». Как нам сообщили в пресс-службе учреждения, побороться за первое место могут все желающие фотографы-любители возрастом от 12 лет. Тематикой конкурса объявили природные явления.

Участники будут соперничать за приз в шести номинациях:

- «Небесные паруса» - туман, облака и тому подобные явления;

- «Серебряные нити» - дождь, град, снег и другие осадки;

- «Небесные вспышки»;

- «Краски неба» - рассветы, закаты, затмение, суперлуние, метеоритный дождь;

- «Солнечные иллюзии» - заря, радуга, гало;

- «Наедине с природой» - последствия явлений стихии в городе и на природе.

В этих номинациях фотографы могут предоставить любые свои работы. Оргкомитет попросил всех участников соблюдать меры безопасности при съемке природных явлений.

Музей будет принимать работы с 22 июля по 16 августа. А с 22 августа по 6 сентября каждые выходные на улице Спасской, перед учреждением, будет появляться выставка фотографий участников. Победителей выберут с 7 по 16 сентября.

Если вы хотите принять участие в конкурсе, свои фотографии можно послать по адресу: prirodavyatka@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU