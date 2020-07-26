Художником может стать любой кировчанин

26 Июль 2020 2020-07-26T10:52:43+03:00

Участвовать могут как юные художники, так и совершеннолетние любители искусства. Фото: kirovreg.ru

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Дом-музей Николая Хохрякова проводит мастер-классы для жителей и гостей областного центра. Участвовать могут как юные художники, так и совершеннолетние любители искусства. Для всех участников мероприятия от дома и усадьбы, где жил и творил знаменитый вятский художник Николай Хохряков, проводят экскурсию. Экспонаты XIX века погружают всех желающих создать шедевры современной живописи в особую историческую среду. Далее посетителям предлагают взять в руки кисти и создать свой первый шедевр.

- Многих интересует, как проходит пленэр с детьми, - рассказывает Светлана Ардашева, педагог музейного центра творческого развития Вятского художественного музея. - Несмотря на юный возраст художников, у нас все по-настоящему. Мы подходим к натуре: дерево, куст, цветочная клумба, отдельный цветок и внимательно все рассматриваем. Затем ищем место, откуда наша натура смотрится наиболее выразительно.

В конце пленэра организаторы устраивают выставку только что созданных работ. Особенно эмоционально реагируют дети: рассматривают работы, рассуждают, что удалось автору: сходство с натурой, композиционное решение, сочетание цветов и оттенков.

- Используя новые формы работы, сотрудники не только популяризируют деятельность музея, но и вдохновляют юных художников на дальнейшее творчество, - отметила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур. - Такой формат работы с посетителями привлек туристические агентства, которые уже включили посещение «Дома-музея художника Н. Н. Хохрякова» в предлагаемые гостям городские маршруты.

Всех желающих создать свои шедевры ждут с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 часов по адресу: Дом-музей художника Николая Хохрякова, Копанский пер., 4 (перекресток улиц Герцена и Володарского). Запись по тел. (8332)22-50-72.

ИСТОЧНИК KP.RU