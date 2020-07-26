2020-07-26T10:52:43+03:00
Звезды

Художником может стать любой кировчанин

Мастер-класс можно пройти в Доме-музее Николая Хохрякова
Алина Сашина
Поделиться:
Участвовать могут как юные художники, так и совершеннолетние любители искусства. Фото: kirovreg.ruУчаствовать могут как юные художники, так и совершеннолетние любители искусства. Фото: kirovreg.ru
Изменить размер текста:

Дом-музей Николая Хохрякова проводит мастер-классы для жителей и гостей областного центра. Участвовать могут как юные художники, так и совершеннолетние любители искусства. Для всех участников мероприятия от дома и усадьбы, где жил и творил знаменитый вятский художник Николай Хохряков, проводят экскурсию. Экспонаты XIX века погружают всех желающих создать шедевры современной живописи в особую историческую среду. Далее посетителям предлагают взять в руки кисти и создать свой первый шедевр.

- Многих интересует, как проходит пленэр с детьми, - рассказывает Светлана Ардашева, педагог музейного центра творческого развития Вятского художественного музея. - Несмотря на юный возраст художников, у нас все по-настоящему. Мы подходим к натуре: дерево, куст, цветочная клумба, отдельный цветок и внимательно все рассматриваем. Затем ищем место, откуда наша натура смотрится наиболее выразительно.

В конце пленэра организаторы устраивают выставку только что созданных работ. Особенно эмоционально реагируют дети: рассматривают работы, рассуждают, что удалось автору: сходство с натурой, композиционное решение, сочетание цветов и оттенков.

- Используя новые формы работы, сотрудники не только популяризируют деятельность музея, но и вдохновляют юных художников на дальнейшее творчество, - отметила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур. - Такой формат работы с посетителями привлек туристические агентства, которые уже включили посещение «Дома-музея художника Н. Н. Хохрякова» в предлагаемые гостям городские маршруты.

Всех желающих создать свои шедевры ждут с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 часов по адресу: Дом-музей художника Николая Хохрякова, Копанский пер., 4 (перекресток улиц Герцена и Володарского). Запись по тел. (8332)22-50-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Кирове: количество заболевших за сутки не снижается
Художником может стать любой кировчанин
Уныло и дождливо: погода в Кирове на воскресенье, 26 июля
Кировчане стали на продукты тратить больше, чем на другие покупки
Коронавирус в Кировской области: 33 человека находятся в реанимации
Кировчан из ветхих домов переселят в два современных здания
Кировчан просят помочь в поисках мужчины, пропавшего три дня назад
«Дождь, звонкой пеленой наполнил небо»: прогноз погоды в Кирове на субботу, 25 июля
В Вятских Полянах парни спасли четверых тонущих подростков
Полиция изъяла около 300 кустов мака
В 2020 году средняя заработная плата в Кировской области составляет 30 тысяч рублей
Кировским мамочкам продают фальшивые путевки в детсады
ЕГЭ по химии: чего не ожидали кировские выпускники
«Нет желания и сил обращать на нас внимание»: жители Лальска хотят перейти во владения Вологодской области
В Котельниче обещают к ноябрю сдать дом для переселенцев из аварийного жилья
В кировских лесах пятые сутки разыскивают 73-летнюю пенсионерку
Васнецовский пленэр состоится, несмотря на эпидемию
Соберемся в школу вместе: кировчан просят помочь детям из малообеспеченных семей
Жителей Каринторфа оставили без автобусного сообщения
Мошенники убеждают кировчан заменить водосчетчики
Пьяный бесправник на багги устроил аварию в селе Русском Кировской области
В выходные кировских водителей ожидают «сплошные проверки»
МегаФон поможет удаленно контролировать здоровье
В Кировской области кинотеатры и развлекательные центры не откроют до 31 июля
Коронавирус в Кирове: десять человек подключены к аппаратам ИВЛ
Кировские судебные приставы заставили платить даже итальянца