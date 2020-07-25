2020-07-25T17:58:08+03:00
Общество

Кировчане стали на продукты тратить больше, чем на другие покупки

Кировстат посчитал как пандемия коронавируса повлияла на оборот продаж
Алина Сашина
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Доля продовольственных товаров в общем объеме продаж в течение первого полугодия 2020 года увеличилась с 48 до 52 процентов.Доля продовольственных товаров в общем объеме продаж в течение первого полугодия 2020 года увеличилась с 48 до 52 процентов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В последнее воскресенье июля отмечают свой профессиональный праздник работники торговли. В Кировской области в этой сфере работают почти 90 тысяч человек.

В текущем году представители этой профессии встречают праздник в непростых условиях. Ограничения, вызванные пандемией коронавируса, сказались на снижении объемов продаж.

В первом полугодии 2020 года оборот розничной торговли в Кировской области составил 95 млрд рублей. Это в сопоставимых ценах на 7% меньше, чем в тот же период в 2019 году. Такие данные приводит Кировстат.

В ведомстве посчитали и траты каждого среднестатистического жителя области. В текущем году каждый житель региона в среднем потратил на покупки за шесть месяцев 75 тысяч рублей. Это на 3 тысячи рублей меньше, чем в прошлом году.

Больше всего пандемия повлияла на продажи непродовольственных товаров. На них потратили на 14% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Продажи продуктов, напитков и табачных изделий снизились всего на 0,2%. В целом на продовольственные товары и напитки жители области потратили за шесть месяцев 49 млрд рублей, на непродовольственные - 46 миллиардов. Доля продовольственных товаров в общем объеме продаж в течение первого полугодия 2020 года увеличилась с 48 до 52 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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