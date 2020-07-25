Кировчан из ветхих домов переселят в два современных здания

25 Июль 2020 2020-07-25T12:07:04+03:00

На строительство двух домов для переселения кировчан из ветхого жилья выделено 470 млн рублей. Фото: admkirov.ru

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В областном центре выделено 470 млн рублей на строительство двух домов для переселения кировчан из ветхого жилья. В городском управлении строительства и инженерной инфраструктуры сообщили, что здания возводят на улицах Садовой и Зеленина.

На Садовой застройщик уже возвел «коробку» 9-этажного дома, в котором будет 101 квартира. В здании установили лифт, устанавливают сантехнику и ведут электромонтажные работы.

В микрорайоне Долгушино - на ул. Зеленина, 7-а, строят 17-этажное панельное здание. В доме будет 110 однокомнатных, 93 двухкомнатных и 25 трехкомнатных квартир. Здание пока готово только на 40,9%.

Строители используют современные материалы, оборудуются тепловые узлы, что обеспечит учет энергоресурсов и надежную эксплуатацию зданий.

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ИСТОЧНИК KP.RU