Кировчан из ветхих домов переселят в два современных здания
В областном центре выделено 470 млн рублей на строительство двух домов для переселения кировчан из ветхого жилья. В городском управлении строительства и инженерной инфраструктуры сообщили, что здания возводят на улицах Садовой и Зеленина.
На Садовой застройщик уже возвел «коробку» 9-этажного дома, в котором будет 101 квартира. В здании установили лифт, устанавливают сантехнику и ведут электромонтажные работы.
В микрорайоне Долгушино - на ул. Зеленина, 7-а, строят 17-этажное панельное здание. В доме будет 110 однокомнатных, 93 двухкомнатных и 25 трехкомнатных квартир. Здание пока готово только на 40,9%.
Строители используют современные материалы, оборудуются тепловые узлы, что обеспечит учет энергоресурсов и надежную эксплуатацию зданий.
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ИСТОЧНИК KP.RU