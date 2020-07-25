Кировчан просят помочь в поисках мужчины, пропавшего три дня назад

25 Июль 2020 2020-07-25T10:02:12+03:00

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В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего трое суток назад. 22 июля в 07.30 Андрей Ожегин вышел из дома в деревне Марковцы Кирово-Чепецкого района. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает ПСО «Лиза Алерт». Андрею Владимировичу 40 лет, рост 188 см, худощавого телосложения, у него короткие, русые с проседью волосы и голубые глаза. Уходя из дома, мужчина надел коричневую ветровку и серые футболку, джинсы и кроссовки. «Лиза Алерт» сообщает, что Андрей Ожегин может находиться в Кирово-Чепецке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU