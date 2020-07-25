2020-07-25T08:48:52+03:00
Происшествия

«Дождь, звонкой пеленой наполнил небо»: прогноз погоды в Кирове на субботу, 25 июля

Днем воздух прогреется до +18 градусов
Виктор Карпов
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С 9.00 возможен небольшой дождь, который может продлиться до самой ночи.С 9.00 возможен небольшой дождь, который может продлиться до самой ночи.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Кировчан ожидают пасмурные и дождливые выходные. По прогнозу синоптиков, зона осадков сместится на север Кировской области.

С 9.00 возможен небольшой дождь, который продлится до самой ночи. Утром, 25 июля, температура воздуха опустится до +14 градусов. К 16.00 тепло достигнет своего пика в +18 градусов, а к 21.00 температура вновь понизится до +15 градусов. Ближе к ночи возможна гроза.

В Кирове северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-6 м/с.

Прогноз погоды составлен с помощью портала gismeteo.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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