В Вятских Полянах парни спасли четверых тонущих подростков
В Вятских Полянах на реке едва не утонули четверо подростков. Спасли их молодые люди, отдыхавшие на берегу и бросившиеся на помощь. Подробности спасения рассказали в ГУ МЧС по региону со ссылкой на вятскополянский телеканал.
Четверо местных жителей, молодые парни, приехали на Вятку после тренировок - играли в футбол и отдыхали. В какой-то момент они услышали крики о помощи. Сперва парни восприняли это как шутку, однако после поняли - беда вполне реальна и может перерасти в трагедию. Увидев нескольких подростков, тонущих в реке, молодые люди тут же кинулись в воду и поплыли к утопающим. Детишки тонули в разных местах водоема, и парни разделились.
- Мы с Темой подплываем к девочке с мальчиком, а она уже на дно уходит, - рассказывает один из героев, Антон Рашкован. - Мы ее достаем, подплывает Владик, и они вдвоем с Темой ее потянули к берегу, а я парня тащил.
Вышеупомянутые подплыли на надувном матрасе, на который и сбросили полузахлебнувшуюся девочку. Мальчики держались за матрас самостоятельно. Так их и дотянули до берега, где ребятишки пришли в себя окончательно. Парни рисковали, бросаясь в воду, но, по словам Антона, других мыслей, кроме как «надо спасать утопающих», не было.
- Рефлекс сработал, - смущенно объясняет Даниль Каримов, еще один герой. - Услышали и сразу поплыли, даже не обдумав ситуацию.
За проявленное мужество сотрудники регионального ГУ МЧС отблагодарили молодых людей, подарив футбольные мячи, и выразили благодарность за неравнодушие. В ведомстве также уточнили, что на счету парней четыре спасенные жизни - именно столько подростков, 13-14 лет, едва не утонули в тот злополучный день.
ИСТОЧНИК KP.RU