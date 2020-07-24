Полиция изъяла около 300 кустов мака
Полицейские выяснили, что на своем приусадебном участке жительница одной из деревень, 1977 года рождения, выращивает мак. Полицейские изъяли с огорода 220 кустов данного растения. Экспертиза показала, что мак является наркосодержащим.
В Уржумском районе полицейские выявили посадки мака у ранее судимого жителя одной из деревень, 1990 года рождения. С его приусадебного участка изъято более 60 кустов. Проводятся проверки.
Не забывайте: выращивание мака и конопли уголовно наказуемо. Хотя раньше это были обычные сельскохозяйственные культуры, сейчас за них можно получить до 8 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU