Полиция изъяла около 300 кустов мака

24 Июль 2020 2020-07-24T17:19:03+03:00

На одном огороде было 220 кустов, на другом - 60

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Полицейские выяснили, что на своем приусадебном участке жительница одной из деревень, 1977 года рождения, выращивает мак. Полицейские изъяли с огорода 220 кустов данного растения. Экспертиза показала, что мак является наркосодержащим.

В Уржумском районе полицейские выявили посадки мака у ранее судимого жителя одной из деревень, 1990 года рождения. С его приусадебного участка изъято более 60 кустов. Проводятся проверки.

Не забывайте: выращивание мака и конопли уголовно наказуемо. Хотя раньше это были обычные сельскохозяйственные культуры, сейчас за них можно получить до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU