В 2020 году средняя заработная плата в Кировской области составляет 30 тысяч рублей

24 Июль 2020 2020-07-24T16:56:49+03:00

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Кировстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении в Кировской области в 2020 году. Согласно официальным данным, среднемесячная номинальная заработная плата в регионе за январь-май текущего года составила 30 тысяч 954 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года она выросла на 6,5%.

Самая маленькая заработная плата оказалась у работников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса. В среднем специалист данной профессии получает около 18 тысяч рублей. Следом за ними идут административные работники. Их ежемесячный заработок составляет 21 тысячу рублей.

Самыми высокооплачиваемыми сферами стали обрабатывающие производства связанные с химическими веществами. Средний уровень зарплаты в данном секторе составил 45 тысяч рублей.

Отметим, что рост заработной платы в сфере здравоохранения составил 13,2%. Теперь она составляет 32 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU