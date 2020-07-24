Кировским мамочкам продают фальшивые путевки в детсады
Кировчан пытаются «развести» на путевки в муниципальные детсады. По сообщению городского департамента образования, мошенники предлагают родителям перевести их ребенка в «нужное» учреждение. Базируются злоумышленники в группах в известной соцсети. Просят за услуги, к слову, 15 тысяч рублей.
Стоит уточнить, что все подобные предложения являются мошенническими и незаконными. Выделение путевок в муниципальные детсады, а также прием и перевод в них осуществляется абсолютно бесплатно. Заявление о переводе в учреждение по месту проживания родители могут подать с началом нового учебного года.
Сейчас заявление по факту мошенничества уже подано в полицию. Кировчан просят быть бдительными.
ИСТОЧНИК KP.RU