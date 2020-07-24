2020-07-24T16:21:33+03:00
Общество

Кировским мамочкам продают фальшивые путевки в детсады

В действительности платить за направление в дошкольное учреждение не требуется
Ангелина Табрисова
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Путевки в кировские детсады родителям должны выдавать бесплатно, однако знают об этом не все.Путевки в кировские детсады родителям должны выдавать бесплатно, однако знают об этом не все.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Кировчан пытаются «развести» на путевки в муниципальные детсады. По сообщению городского департамента образования, мошенники предлагают родителям перевести их ребенка в «нужное» учреждение. Базируются злоумышленники в группах в известной соцсети. Просят за услуги, к слову, 15 тысяч рублей.

Стоит уточнить, что все подобные предложения являются мошенническими и незаконными. Выделение путевок в муниципальные детсады, а также прием и перевод в них осуществляется абсолютно бесплатно. Заявление о переводе в учреждение по месту проживания родители могут подать с началом нового учебного года.

Сейчас заявление по факту мошенничества уже подано в полицию. Кировчан просят быть бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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