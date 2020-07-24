2020-07-24T15:48:00+03:00
Общество

Кировские выпускники рассказали про ЕГЭ по химии

. Результаты экзамена станут известны не позднее 30 июля.
Поделиться:
В этом году на ЕГЭ по химии попадались нестандартные заданияВ этом году на ЕГЭ по химии попадались нестандартные заданияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

16 июля 734 выпускника сдавали ЕГЭ по химии. В этот же день проходил и ЕГЭ по обществознанию. Результаты экзамена станут известны не позднее 30 июля.

Выпускник 11 класса Кировского лицея естественных наук Александр Абрамов рассказал, что задания на экзамене по химии соответствовали уровню знаний профильного класса. Он думает, что для учеников обычных школ они могут быть сложноваты: в профильных учебных заведениях гораздо больше практики. Однако при должной подготовке сдать экзамен по силам всем.

Еще одна выпускница лицея 11 класса Во Тхи Ван Ань обратила внимание на то, что в этом году на ЕГЭ по химии попадались нестандартные задания, но с ними можно было справиться: задания не выходили за рамки школьной программы. Просто они требовали больше времени.

Основной период ЕГЭ завершился проведением экзаменов раздела «Говорение» по иностранным языкам. Его выпускники сдавали 22 и 23 июля. Остались резервные даты экзаменов основного этапа проведения ЕГЭ. 24 июля – резервный день по всем учебным предметам, кроме русского и иностранных языков, а дата 25 июля объявлена резервным завершающим днем сдачи экзаменов по всем учебным предметам. С 3 по 8 августа– дополнительный период сдачи экзаменов в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вятских Полянах парни спасли четверых тонущих подростков
Полиция изъяла около 300 кустов мака
В 2020 году средняя заработная плата в Кировской области составляет 30 тысяч рублей
Кировским мамочкам продают фальшивые путевки в детсады
Кировские выпускники рассказали про ЕГЭ по химии
«Нет желания и сил обращать на нас внимание»: жители Лальска хотят перейти во владения Вологодской области
Дом для переселенцев из аварийного жилья в Котельниче сдадут к ноябрю
В кировских лесах пятые сутки разыскивают 73-летнюю пенсионерку
Васнецовский пленэр состоится, несмотря на эпидемию
Соберемся в школу вместе: кировчан просят помочь детям из малообеспеченных семей
Жителей Каринторфа оставили без автобусного сообщения
Мошенники убеждают кировчан заменить водосчетчики
Пьяный бесправник на багги устроил аварию в селе Русском Кировской области
В выходные кировских водителей ожидают «сплошные проверки»
МегаФон поможет удаленно контролировать здоровье
В Кировской области кинотеатры и развлекательные центры не откроют до 31 июля
Коронавирус в Кирове: десять человек подключены к аппаратам ИВЛ
Кировские судебные приставы заставили платить даже итальянца