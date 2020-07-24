Кировские выпускники рассказали про ЕГЭ по химии

24 Июль 2020 2020-07-24T15:48:00+03:00

В этом году на ЕГЭ по химии попадались нестандартные задания Фото: Алексей БУЛАТОВ

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16 июля 734 выпускника сдавали ЕГЭ по химии. В этот же день проходил и ЕГЭ по обществознанию. Результаты экзамена станут известны не позднее 30 июля.

Выпускник 11 класса Кировского лицея естественных наук Александр Абрамов рассказал, что задания на экзамене по химии соответствовали уровню знаний профильного класса. Он думает, что для учеников обычных школ они могут быть сложноваты: в профильных учебных заведениях гораздо больше практики. Однако при должной подготовке сдать экзамен по силам всем.

Еще одна выпускница лицея 11 класса Во Тхи Ван Ань обратила внимание на то, что в этом году на ЕГЭ по химии попадались нестандартные задания, но с ними можно было справиться: задания не выходили за рамки школьной программы. Просто они требовали больше времени.

Основной период ЕГЭ завершился проведением экзаменов раздела «Говорение» по иностранным языкам. Его выпускники сдавали 22 и 23 июля. Остались резервные даты экзаменов основного этапа проведения ЕГЭ. 24 июля – резервный день по всем учебным предметам, кроме русского и иностранных языков, а дата 25 июля объявлена резервным завершающим днем сдачи экзаменов по всем учебным предметам. С 3 по 8 августа– дополнительный период сдачи экзаменов в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU