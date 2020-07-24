2020-07-24T15:17:53+03:00
Общество

«Нет желания и сил обращать на нас внимание»: жители Лальска хотят перейти во владения Вологодской области

Что интересно, соседи не против их принять - если согласятся нынешние «хозяева»
Ангелина Табрисова
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Городок Лузской области хочет (и может!) перейти во владения соседей-вологжан. Фото: vk.com/vlalskeГородок Лузской области хочет (и может!) перейти во владения соседей-вологжан. Фото: vk.com/vlalske
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Жители города Лальск Лузского района хотят стать вологжанами. На официальном портале Вологодской области, в онлайн-приемной, появился крик души одного (или нескольких?) кировчан, умоляющих местные власти взять Лальск под свое крыло. В тексте обращения черным по белому писано: «заберите нас к себе».

- Наш город всегда относился к Устюгу и Вологде, потом отдали в Архангельскую область, а после в Кировскую, - пишут жители Лальска. - У Кировской области на нас нет ни желания, ни сил обращать внимание.

Заявители апеллируют к факту, что возвращение к родным истокам не ударит по бюджету области, ведь «тут и не живет практически уже никого». А вот в историческом плане у района достаточные ресурсы - с точки зрения туризма Лальск считается интересным объектом для любителей старой архитектуры и атмосферы глубинки.

Что примечательно, ответ на обращение пришел - за подписью заместителя губернатора Вологодской области. Согласно закону, Лальск действительно может вернуться к родным истокам, если на то дадут согласие обе стороны, отдающая и принимающая. Кроме того, на обеих территориях необходимо провести опрос, и если мнение будет в своем большинстве положительным, то с Лальском наш регион имеет все шансы расстаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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