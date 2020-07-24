Дом для переселенцев из аварийного жилья в Котельниче сдадут к ноябрю

24 Июль 2020 2020-07-24T14:47:37+03:00

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Специалисты министерства строительства Кировской области проверили строительство жилого многоквартирного дома в Котельниче для переселенцев из аварийного жилья. В выездном совещании также участвовали руководители администрации города, руководители строительных организаций (застройщиков). Трехэтажное здание многоквартирного жилого дома по ул. Матвеева, д. 1 начали строить в 2012 году. В 2013 году строительство было остановлено. Определен новый застройщик, который будет завершать строительство. Уже провели обследование дома, получили одобрение экспертов на проектную документацию, а в июне текущего года выдано разрешение на строительство. В рамках программы в доме приобретено 9 квартир площадью 404,77 кв. метров на сумму 13,9 млн рублей. Уже полностью возведена коробка здания, идет устройство плоской кровли, установка оконных блоков, ведутся фасадные работы. В августе планируется завершить устройство теплового контура и после просушки внутренних помещений приступить к отделочным работам. Дом должен быть введен в эксплуатацию до ноября. На этой неделе застройщик должен предоставить графики подключения к инженерным сетям. Следующее совещание пройдет в конце августа.

ИСТОЧНИК KP.RU