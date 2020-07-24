2020-07-24T13:45:23+03:00
Общество

Соберемся в школу вместе: кировчан просят помочь детям из малообеспеченных семей

Местный благотворительный фонд объявляет акцию по сбору принадлежностей для учебы
Ангелина Табрисова
Поделиться:
Кировским детишкам необходимы для учебы канцтовары, ранцы и другие принадлежности.Кировским детишкам необходимы для учебы канцтовары, ранцы и другие принадлежности.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Уже больше половины лета осталось позади, и перед взрослыми кировчанами вновь встает вопрос, как готовить ребенка к новому учебному году. В особенности эта тема болезненна для многодетных и малообеспеченных семей, ведь карантин карантином, а учиться надо!

В связи с этим кировский благотворительный фонд «Поможем детям вместе» объявляет традиционную акцию помощи. Для детишек необходимы всяческие школьные принадлежности - от цветных карандашей до ранцев и рюкзаков. Любая посильная помощь может быть неоценимой и полезной.

Все необходимые вещи неравнодушные кировчане могут принести по адресу: г.Киров, улица Дзержинского, 50/1 (вход с торца у шлагбаума). Предварительно необходимо позвонить по номерам: 89536882280 (Елена) или 89005284019 (Марина).

Кроме того, горожане могут помочь и финансово. Узнать подробнее о том, как это сделать, а заодно уточнить список необходимых для детей принадлежностей, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вятских Полянах парни спасли четверых тонущих подростков
Полиция изъяла около 300 кустов мака
В 2020 году средняя заработная плата в Кировской области составляет 30 тысяч рублей
Кировским мамочкам продают фальшивые путевки в детсады
Кировские выпускники рассказали про ЕГЭ по химии
«Нет желания и сил обращать на нас внимание»: жители Лальска хотят перейти во владения Вологодской области
Дом для переселенцев из аварийного жилья в Котельниче сдадут к ноябрю
В кировских лесах пятые сутки разыскивают 73-летнюю пенсионерку
Васнецовский пленэр состоится, несмотря на эпидемию
Соберемся в школу вместе: кировчан просят помочь детям из малообеспеченных семей
Жителей Каринторфа оставили без автобусного сообщения
Мошенники убеждают кировчан заменить водосчетчики
Пьяный бесправник на багги устроил аварию в селе Русском Кировской области
В выходные кировских водителей ожидают «сплошные проверки»
МегаФон поможет удаленно контролировать здоровье
В Кировской области кинотеатры и развлекательные центры не откроют до 31 июля
Коронавирус в Кирове: десять человек подключены к аппаратам ИВЛ
Кировские судебные приставы заставили платить даже итальянца