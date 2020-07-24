Соберемся в школу вместе: кировчан просят помочь детям из малообеспеченных семей

24 Июль 2020 2020-07-24T13:45:23+03:00

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Уже больше половины лета осталось позади, и перед взрослыми кировчанами вновь встает вопрос, как готовить ребенка к новому учебному году. В особенности эта тема болезненна для многодетных и малообеспеченных семей, ведь карантин карантином, а учиться надо!

В связи с этим кировский благотворительный фонд «Поможем детям вместе» объявляет традиционную акцию помощи. Для детишек необходимы всяческие школьные принадлежности - от цветных карандашей до ранцев и рюкзаков. Любая посильная помощь может быть неоценимой и полезной.

Все необходимые вещи неравнодушные кировчане могут принести по адресу: г.Киров, улица Дзержинского, 50/1 (вход с торца у шлагбаума). Предварительно необходимо позвонить по номерам: 89536882280 (Елена) или 89005284019 (Марина).

Кроме того, горожане могут помочь и финансово. Узнать подробнее о том, как это сделать, а заодно уточнить список необходимых для детей принадлежностей, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU