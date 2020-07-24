2020-07-24T13:43:11+03:00
Общество

Жителей Каринторфа оставили без автобусного сообщения

Дорога, которая связывает город и и микрорайон, признана небезопасной
Виктор Карпов
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Автобусное сообщение с мкр. Каринторф закрывается. Фото: vk.com/public163812926Автобусное сообщение с мкр. Каринторф закрывается. Фото: vk.com/public163812926
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Администрация города Кирово-Чепецка исключила из городского маршрута автобус №50, который связывал город с микрорайоном Каринторф. Причиной такого решения власти назвали плохую дорогу.

Согласно обследованию, на участке от границы города до микрорайона Каринторф грунтовая автомобильная дорога не соответствует требованиям ГОСТа. В пресс-службе администрации Кирово-Чепецка сообщили, что это «угрожает безопасности движения маршрутных транспортных средств».

Многих горожан возмутило такое решение городских властей.

- А людям на машинах ездить по этой дороге ? Никаких ГОСТов не надо? - написала местная жительница в социальной сети.

Отметим, что сейчас из Каринторфа в город можно попасть только по узкоколейной железной дороге

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ИСТОЧНИК KP.RU

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