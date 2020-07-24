Жителей Каринторфа оставили без автобусного сообщения

24 Июль 2020 2020-07-24T13:43:11+03:00

Дорога, которая связывает город и и микрорайон, признана небезопасной

Изменить размер текста: A A

Администрация города Кирово-Чепецка исключила из городского маршрута автобус №50, который связывал город с микрорайоном Каринторф. Причиной такого решения власти назвали плохую дорогу.

Согласно обследованию, на участке от границы города до микрорайона Каринторф грунтовая автомобильная дорога не соответствует требованиям ГОСТа. В пресс-службе администрации Кирово-Чепецка сообщили, что это «угрожает безопасности движения маршрутных транспортных средств».

Многих горожан возмутило такое решение городских властей.

- А людям на машинах ездить по этой дороге ? Никаких ГОСТов не надо? - написала местная жительница в социальной сети.

Отметим, что сейчас из Каринторфа в город можно попасть только по узкоколейной железной дороге

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU