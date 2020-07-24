Васнецовский пленэр состоится, несмотря на эпидемию

24 Июль 2020 2020-07-24T13:46:42+03:00

Известные художники будут работать в Кирове и его окрестностях. Фото: pixabay.com

Он пройдет с 25 августа по 7 сентября

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Эпидемия коронавируса отменила в этом году многие яркие ежегодные события, но Васнецовский пленэр пройдет с 25 августа по 7 сентября, как ни в чем не бывало. Известно, что на него приедут 11 живописцев, которые будут работать в Кирове и его окрестностях.

В 2020 году соорганизаторами пленэра вместе с Вятским художественным музеем выступило Кировское городское отделение Союза художников России, народно-художественный промысел «Дымковская игрушка». Проект реализован на средства гранта Российского фонда культуры, предоставленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». На пленэр приедут известные российские художники, представители профессиональных художественных объединений страны. Среди них народный художник РФ, академик Дмитрий Белюкин, народный художник РФ, секретарь Союза художников России Валерий Полотнов. Мастера живописи: заслуженный художник РФ Николай Буртов, Максим Михаленя, Владимир Нуждин. Художественным руководителем пленэра станет Ирина Рыбакова.

— У Васнецовских пленэров всероссийская известность. Мы очень рады возможности поработать на вятских просторах, — сказала Ирина Рыбакова.

В рамках Всероссийского Васнецовского пленэра проведут общегородской уличный мастер-класс «Рисуй любимый город!» для учащихся, студентов и всех желающих под руководством одного из участников события.

По итогам пленэра 4 сентября в Вятском художественном музее откроется выставка созданных произведений. Посетители увидят работы современных художников из разных регионов страны, через их творчество познакомятся с историческим и архитектурным обликом города, местами, связанными с жизнью знаменитых художников-земляков Виктора и Аполлинария Васнецовых.

ИСТОЧНИК KP.RU