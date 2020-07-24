Мошенники убеждают кировчан заменить водосчетчики

24 Июль 2020 2020-07-24T13:07:13+03:00

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В последнее время все больше кировчан обращаются в МУП «Водоканал» с вопросами о деятельности организации «Единая информационная служба Жилищно-коммунального хозяйства» (ЕИСЖКХ). Рекламные листовки этой компании появляются на досках объявлений у подъездов и в почтовых ящиках. В них организация предлагает заказать у них поверку счетчиков.

Листовки похожи на квитанции по оплате услуг. Это вводит в заблуждение горожан, особенно пожилых. Кировчане звонят по указанному в листовке номеру, чтобы заказать опломбировку приборов учета. Пришедшие по вызову сотрудники ЕИСЖКХ говорят, что поверка счетчиков на дому признана неэффективной. Или сообщают, что поверку они временно не проводят. А затем старательно убеждают проживающих в квартире людей, что им пора заменить счетчики. После чего представитель этой службы приезжает и меняет абсолютно исправные приборы на новые. За замену двух счетчиков - холодной и горячей воды - организация берет 5200 рублей.

МУП «Водоканал» напоминает кировчанам: до конца 2020 года потребители коммунальных услуг могут использовать приборы учета без очередной поверки, даже если у них срок действия истек. Нужно только передавать показания счетчиков в ресурсоснабжающую организацию.

Компании и ИП, которые могут делать поверку счетчиков, должны известить обратившихся за этой услугой горожан о том, что проводить эти работы до конца 2020 года не обязательно. А ЕИСЖКХ вообще не имеет права проводить подобные поверки, у нее нет аккредитации.

ВАЖНО

Поверку индивидуальных приборов учета могут осуществлять только аккредитованные предприятия, такие как ФБУ «Кировский ЦСМ», ООО «МЦСМ», ООО «Технический центр метрологии, измерений, расходометрии» и другие. Полный список можно найти на сайте Росаккредитации. Также подробную информацию о замене, опломбировке и поверке счетчиков можно получить на сайте МУП «Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU