Кировские судебные приставы заставили платить даже итальянца
В Кирове вновь прошел совместный рейд сотрудников Госавтоинспекции и судебных приставов. В этот раз местом проведения проверки был выбран Нововятский район города. Всего в ходе мероприятия судебным приставам удалось погасить долги более чем на 70 тысяч рублей. Кроме того, были арестованы восемь машин должников.
В пресс-службе УФССП рассказали, что среди злостных неплательщиков оказался гражданин Италии, который живет в Кирове. На его счету находилось пять неоплаченных штрафов ГИБДД, а задолженность составила почти 32 тысячи рублей. Известно, что итальянец не захотел расставаться со своей машиной и на месте оплатил все долги.
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ИСТОЧНИК KP.RU