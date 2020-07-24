2020-07-24T10:19:53+03:00
Общество

Кировские судебные приставы заставили платить даже итальянца

У мужчины накопились долги на 32 тысячи рублей
Виктор Карпов
Поделиться:
Местом проведения проверки был выбран Нововятский район города. Фото: r43.fssp.gov.ruМестом проведения проверки был выбран Нововятский район города. Фото: r43.fssp.gov.ru
Изменить размер текста:

В Кирове вновь прошел совместный рейд сотрудников Госавтоинспекции и судебных приставов. В этот раз местом проведения проверки был выбран Нововятский район города. Всего в ходе мероприятия судебным приставам удалось погасить долги более чем на 70 тысяч рублей. Кроме того, были арестованы восемь машин должников.

В пресс-службе УФССП рассказали, что среди злостных неплательщиков оказался гражданин Италии, который живет в Кирове. На его счету находилось пять неоплаченных штрафов ГИБДД, а задолженность составила почти 32 тысячи рублей. Известно, что итальянец не захотел расставаться со своей машиной и на месте оплатил все долги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный бесправник на багги устроил аварию в селе Русское в Кировской области
В выходные кировских водителей ожидают «сплошные проверки»
МегаФон поможет удаленно контролировать здоровье
В Кировской области кинотеатры и развлекательные центры не откроют до 31 июля
Коронавирус в Кирове: десять человек подключены к аппаратам ИВЛ
Кировские судебные приставы заставили платить даже итальянца
«У природы нет плохой погоды»: прогноз погоды в Кирове на пятницу, 24 июля
В Кирове пройдет выставка «Авторская рукописная книга»
Росгвардия задержала в Кирове поджигателя
Кировская выпускница на трех экзаменах набрала 300 баллов
В Кирове на ремонт памятника Маршалу Коневу потратят 360 тысяч рублей
Обманутые кировские дольщики, похоже, все-таки дождутся жилья
У кирово-чепецкой юниорской «Олимпии» появился новый тренер
Вопрос о передаче костела в Кирове вновь рассмотрят в суде
В Кировской области выросло число безработных
Грозы и ливни: в Кирове объявлено метеопредупреждение на 23 и 24 июля
В Кирове уничтожили более 3 тонн яблок и груш
Коронавирус в Кирове: 55 новых случаев заражения COVID-19
В Кирове полицейский колледж реконструируют под детский садик
На трассе в Кировской области фура столкнулась с легковушкой
«Гром, прогремел по крышам, распугал всех кошек гром»: прогноз погоды в Кирове на четверг, 23 июля
В серьезном пожаре на улице Школьная в Кирово-Чепецке пострадала женщина
В заречную часть Кирова пустят троллейбусы
В восьми районах Кировской области нет коронавируса
В Кировской области расследуют убийство мужчины, который пропал в 2018 году
Взрыв газа в Кинкнуре: одна из пострадавших скончалась в больнице